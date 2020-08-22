Павелко видужав від коронавірусу

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко вилікувався від коронавірусу.

Про це очільник українського футболу повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Друзі, дуже дякую всім, хто хвилювався і цікавився перебігом мого лікування. Завдяки відданим своїй справі медикам та вашій підтримці я одужав. Вже два ПЛР-тести дали негативний результат! На власному досвіді пересвідчився у тому, наскільки величезне навантаження сьогодні лягає на наших лікарів. Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян!

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Всім нам треба пам’ятати, що пандемія - це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень. Усім міцного здоров’я!" - написав Павелко.

Фото: Андрій Павелко/facebook.com.