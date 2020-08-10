Президент УАФ Павелко заразився коронавірусом

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це очільник українського футболу повідомив на сторінці у Facebook.

"Шановні колеги та друзі, зобов'язаний поінформувати. Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Забігаючи наперед - почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку. Співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплені ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі.

УАФ, тим часом, продовжує дотримання карантинного режиму. Працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.

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Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання", - написав Павелко.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.