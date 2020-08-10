Президент УАФ Павелко заразився коронавірусом
Про це очільник українського футболу повідомив на сторінці у Facebook.
"Шановні колеги та друзі, зобов'язаний поінформувати. Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.
Забігаючи наперед - почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку. Співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплені ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі.
УАФ, тим часом, продовжує дотримання карантинного режиму. Працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.
Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання", - написав Павелко.
Фото: facebook.com/andriy.pavelko.