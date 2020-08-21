«Динамо» презентувало нову виїзну форму
Укрінформ
Кольори виїзної форми – усе синє.
«Динамо» представило нову виїзну ігрову форму на сезон-2020/21, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Як і на домашній формі білого кольору, тут головний новий елемент – горизонтальні полоси.
Форма розроблена американським виробником спортивного одягу New Balance, який з 2018 року є офіційним партнером київського клубу. Пізніше пройде презентація третього комплекту.
Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» представило нову домашню форму.
Фото: сайт ФК "Динамо"