Футбол: перші тури УПЛ та матч за Суперкубок пройдуть без глядачів

МОЗ заборонило уболівальникам відвідувати матчі перших турів української футбольної Прем'єр-ліги та зустріч за Суперкубок України.

Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалах "Футбол" 1/2/3, передає Укрінформ.

Оскільки зросла кількість заражень коронавірусом, міністерство переглянуло свій дозвіл заповнювати трибуни на 25 відсотків.

Після відновлення футбольного чемпіонату України лише три матчі пройшли з уболівальниками - поєдинки плей-офф за путівку до Ліги Європи УЄФА.

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30-й чемпіонат УПЛ стартує 21 серпня, а матч за Суперкубок пройде 25 серпня.

Фото: nsc-olimpiyskiy.com.