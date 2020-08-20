Українки дізналися суперниць у відборі турніру WTA Premier у Нью-Йорку
Укрінформ
Відбулося жеребкування кваліфікації до основної сітки турніру WTA Premier 5 Western & Southern Open у Нью-Йорку із призовим фондом 2 млн 250 тис 829 дол.
Українська тенісистка Катерина Козлова (№99 WTA) у першому матчі відбору зустрінеться з представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (67), передає Укрінформ.
Уродженка Луцька Катаріна Завацька (107) зіграє з бельгійкою Кірстен Фліпкенс (12), а киянка Катерина Бондаренко - з росіянкою Дар'єю Касаткіною (68).
В основній сітці турніру у Нью-Йорку зіграє друга "ракетка" України Даяна Ястремська (25).
На фото: Катерина Козлова/j48tennis.net.