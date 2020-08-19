Українка Марта Костюк зіграє в основній сітці US Open

Українська тенісистка Марта Костюк (№137 WTA) потрапила до стартового списку гравців турніру Grand Slam US Open.

Як повідомляє BTU, це стало відомо після того, як з турніру знялася словенка Полона Герцог, передає Укрінформ.

Це може бути дебютний виступ 18-річної українки в основі US Open. 2018 року Костюк програла у другому раунді кваліфікації американського Grand Slam.

Як повідомлялося, Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде з 31 серпня по 13 вересня.

Фото: j48tennis.net.