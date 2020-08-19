Сестри Кіченок виступлять у парному турнірі US Open
Укрінформ
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок потрапили до заявки основної сітки змагань у парному розряді Відкритого чемпіонату США.
Як повідомляє Теннісіний портал України, дніпрянки зіграють разом, передає Укрінформ.
У заявочному листі парного розряду Відкритого чемпіонату США дует сестер Кіченок стоїть на 10-у місці.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу організатори US Open удвічі скоротили парну сітку. За головний приз змагатимуться 32 тандеми зімість 64-х.
Фото: tennisua.org.