Сестри Кіченок виступлять у парному турнірі US Open

Сестри Кіченок виступлять у парному турнірі US Open

Укрінформ
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок потрапили до заявки основної сітки змагань у парному розряді Відкритого чемпіонату США.

Як повідомляє Теннісіний портал України, дніпрянки зіграють разом, передає Укрінформ. 

У заявочному листі парного розряду Відкритого чемпіонату США дует сестер Кіченок стоїть на 10-у місці.

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Нагадаємо, через пандемію коронавірусу організатори US Open удвічі скоротили парну сітку. За головний приз змагатимуться 32 тандеми зімість 64-х.

Фото: tennisua.org.

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