Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок потрапили до заявки основної сітки змагань у парному розряді Відкритого чемпіонату США.

Як повідомляє Теннісіний портал України, дніпрянки зіграють разом, передає Укрінформ. У заявочному листі парного розряду Відкритого чемпіонату США дует сестер Кіченок стоїть на 10-у місці. Читайте також: Сестри Кіченок виступлять у парному турнірі US Open Нагадаємо, через пандемію коронавірусу організатори US Open удвічі скоротили парну сітку. За головний приз змагатимуться 32 тандеми зімість 64-х. Фото: tennisua.org.