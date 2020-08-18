Гроза грандів проти зіркового складу

Сьогодні в матчі «РБ Лейпциг» - «Парі Сен-Жермен» визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів.

Міні-турнір Ліги чемпіонів триває. У першому півфіналі «РБ Лейпциг» поміряється силами із «ПСЖ», і для однієї з команд цей вихід у фінал стане першим в історії. Кого саме ми побачимо у вирішальному матчі за трофей аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

«РБ Лейпциг» міг розраховувати на значно більше у цьому сезоні, якщо брати до уваги виступи команди у німецькому чемпіонаті. «Бики» у першій частині сезону активно змагалися навіть за перемогу у Бундеслізі. Проте у підсумку команда фінішувала третьою. Зате в Лізі чемпіонів підопічним Юліана Нагельсманна вдалося без проблем впоратися із «Тоттенгемом», після чого здолати в чвертьфіналі «Атлетіко».

Зустріч із «Матрацниками» не стала легкою для німецької команди: після першого тайму без забитих м’ячів, в другому «Бики» швидко відкрили рахунок. І хоча потім суперник відігрався, під кінець основного часу німці (не без допомоги рикошету) забили переможний м’яч. Важливою ця перемога стала в контексті того, що, «РБ Лейпциг» впорався із командою, сильною стороною якої є дії в обороні. Тепер же підопічним Нагельсманна слід зустрітися із суперником, в якого головною перевагою є зірки в лінії атаці. А це, очевидно, потребує дещо іншого підходу до ведення гри і більшого акценту на лінію оборони.

Поступово «ПСЖ» повертається до ігрових кондицій. На відміну від німецької команди, парижани не грали влітку в чемпіонаті Франції, який завершили достроково. Водночас, обидва національні кубкові фінали «ПСЖ» зіграв, здобувши в них перемоги («Ліон», щоправда, вдалося здолати лише за допомогою серії пенальті). В цілому ж парижани провели три офіційні поєдинки наприкінці липня – початку серпня. Це більше, ніж «Лейпциг», який окрім перемоги над «Атлетіко» інших матчів не мав. Однак, якби поновлення Ліги чемпіонів відбулося на місяць раніше, саме у німецької команди був би привід говорити про те, що вона перебуває у кращому фізичному тонусі.

Одне з протистоянь матчу: захисник "РБ Лейпциг" Упамекано проти нападника "ПСЖ" Мбаппе

Тим не менш, підопічні Томаса Тухеля отримали всю необхідну ігрову практику для підготовки до матчів Ліги чемпіонів. Інша справа, що кубкові ігри, та й матч проти «Аталанти», який завершився для парижан позитивно лише через те, що суперник пропустив два м’ячі уже в компенсований час, виявилися не найпростішими для команди. Так, якщо аналізувати статистику виступів команди (із врахуванням товариських зустрічей), то «ПСЖ» навіть матиме 11-матчову переможну серію. А вже зараз «ПСЖ» може продовжити успішну тенденцію і, що найголовніше, вийти у фінал Ліги чемпіонів.

«РБ Лейпциг» – ПСЖ. Прогноз

В попередньому матчі парижани тривалий час не могли вразити ворота суперника через збитий приціл. Цього разу, слід припустити, вони заб’ють набагато раніше і зможуть контролювати хід гри до її закінчення.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - ПСЖ: клас парижан дозволить їм вийти у фінал. Коефіцієнт - 1.8

Експрес

З двох матчів півфіналу можна зібрати цікавий експрес із спокусливим коефіцієнтом. Таким чином, дивитися гру буде не просто цікавіше, це ще й дозволить по-справжньому відчути свою власну перемогу у Лізі чемпіонів.

«Ліон» - «Баварія»: «Баварія» виграє обидва тайми – 2.3

«РБ Лейпциг» - «ПСЖ»: прохід ПСЖ – 1.8

Загальний коефіцієнт – 4.14