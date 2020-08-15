Ліга чемпіонів: «Ліон» переміг «Ман Сіті» і вийшов у півфінал

Український півзахисник Олександр Зінченко провів матч в запасі.

В чвертьфіналі Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» програв «Ліону» 1:3. «Ліон» став останнім півфіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

У Лісабоні триває завершальна стадія плей-офф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через стислі терміни турніру, команди визначають переможця в одному матчі. В останньому чвертьфіналі зустрілись «Ман Сіті» і «Ліон».

Перший тайм несподівано завершився на користь французького клубу – 1:0. Гол на рахунку Корне. Лише на 69-й хвилині «Ман Сіті» відігрався – забив Де Брюйне. «Ліон» вдруге вийшов вперед після голу Дембеле. А на 87-й хвилині Дембеле збільшив перевагу французів. 3:1 – сенсаційна перемога «Ліона».

У півфіналі Ліги чемпіонів зіграють: «РБ Лейпциг» - «ПСЖ» (18 серпня) і «Баварія» - «Ліон» (19 серпня).

Як повідомляв Укрінформ, в чвертьфіналі Ліги чемпіонів «Баварія» обіграла «Барселону» 8:2. «Баварія» стала третім півфіналістом турніру.

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