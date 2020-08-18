Леся Цуренко зіграє в основній сітці US Open
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№131 WTA) потрапила до стартового списку гравців турніру Grand Slam US Open.
Як повідомляє BTU, це стало відомо після того, як у Нью-Йорку відмовилася грати австралійка Прісцилла Хон, передає Укрінформ.
Минулого року Цуренко не виступала на US Open, а 2018-го встановила на кортах Відкритого чемпіонату США свій особистий рекорд - чвертьфінал на турнірах Grand Slam (програла майбутній переможниці японці Наомі Осаці).
До списку учасниць основної сітки US Open може також потрапити українка Марта Костюк (№137).
Як повідомлялося, Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде з 31 серпня по 13 вересня.
Фото: Getty Images.