Леся Цуренко зіграє в основній сітці US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко (№131 WTA) потрапила до стартового списку гравців турніру Grand Slam US Open.

Як повідомляє BTU, це стало відомо після того, як у Нью-Йорку відмовилася грати австралійка Прісцилла Хон, передає Укрінформ.

Минулого року Цуренко не виступала на US Open, а 2018-го встановила на кортах Відкритого чемпіонату США свій особистий рекорд - чвертьфінал на турнірах Grand Slam (програла майбутній переможниці японці Наомі Осаці).

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До списку учасниць основної сітки US Open може також потрапити українка Марта Костюк (№137).

Як повідомлялося, Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде з 31 серпня по 13 вересня.

Фото: Getty Images.