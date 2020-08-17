Цуренко і Костюк поліпшили позиції у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилося у списку кращих тенісисток планети на 5-у місці. Даяна Ястремська йде 25-ю, Катерина Козлова - 99-ю (-1 позиція), Катаріна Завацька - 107-ю (-1), передає Укрінформ.

За підсумками турніру у Празі просунулися уперед в рейтингу Леся Цуренко (+8 місць) та Марта Костюк (+3), які посідають 131-е та 137-е місця відповідно.

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Як повідомлялося, на змаганнях WTA у Празі Цуренко пройшла кваліфікацію, здобула одну перемогу в основній сітці, але завершила виступи через травму. Костюк успішно подолала відбір.

На фото: Леся Цуренко/j48tennis.net.