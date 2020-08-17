Twelve: В Україні стартував унікальний спецпроєкт з кіберспорту

В Україні стартував унікальний проєкт Twelve. Це розповіді про 12 українців, які домоглися успіху в кіберспорті.

Про це повідомляє видання "Фокус", передає Укрінформ.

Герої історій — звичайні люди, але кожен з них не тільки став першопрохідцем у світі професіонального геймінгу, але і зробив кар'єру. Історії розкривають індустрію кіберспорту зсередини: читачі дізнаються, з чого починали майбутні кіберспортсмени, від чого відмовлялися заради своєї мрії та скільки часу присвячували тренуванням. Прєкт ініційований Parimatch - букмекером № 1 у світі кіберспорту.

У першій такій історії про свій шлях у світ геймінгу розповів Богдан Iceberg Василенко. У 16 років хлопець був кандидатом у майстри спорту з боксу, а зараз він — професійний гравець в Dota 2.

«Коли я залишав спорт, не думав про те, чим буду заробляти. Я просто шукав заняття, яке зробить моє життя цікавим. Я насолоджувався атмосферою і ловив момент. Не факт, що через два місяці я буду продовжувати цим займатися. Раптом, я знайду себе в чомусь іншому, як це було з боксом? Поки це приносить мені емоції — я буду грати», - сказав Богдан.

Останні роки показали, що популярність кіберспорту продовжує зростати. Це відзначають також і представники класичного спорту, які не просто стежать за успіхами своїх колег, а й нерідко навчаються у них чомусь новому. Ці дві індустрії скоріше не змагаються, а більше доповнюють одна одну.

Наступний герой Twelve розповість про свої успіхи вже на початку вересня.