Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар"

17 серпня футболісти міланського "Інтера" та донецького "Шахтаря" зустрінуться у півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА.

У цьому протистоянні букмекери віддають перевагу італійському клубу, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - компанія William Hill перемогу "Інтера" оцінює коефіцієнтом 1,70, нічию - 3,90, тріумф українського клубу - 4.60.

У своїй історії "гірники" лише двічі зустрічалися зі знаменитим міланським клубом. Це було 2005 року у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Тоді "Шахтар" вдома програв з рахунком 0:2, а на виїзді завершив зустріч унічию - 1:1.

Для донецького клубу це третій в історії єврокубковий півфінал. Раніше "Шахтар" 2009 року на цій стадії Кубка УЄФА обіграв київське "Динамо" (1:1 - у Києві і 2:1 - у Донецьку), а 2016-го поступився за сумою двох матчів іспанської "Севільї" (2:2 - у Львові та 1:3 - у Севільї).

"Інтер" до цього п'ятнадцять разів доходив до півфінальної стадії єврокубків (вісім разів у Кубку/Лізі чемпіонів та сім - у Кубку УЄФА/Лізі Європи) і в дев'яти випадках пробивався у фінал.

У чвертьфіналі нинішньої Ліги Європи українська команда обіграла швейцарський "Базель" (4:1), а італійці - німецький "Байєр" (2:1).

Півфінал "Інтер" - "Шахтар" розпочнеться у понеділок у німецькому місті Дюссельдорф о 22.00 за київським часом.

Гру обслуговуватимуть польські рефері. Головний арбітр - Шимон Марчиняк, асистенти - Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Пвел Гіль, четвертий суддя - Вільям Коллам (Шотландія).

Фото: shakhtar.com.