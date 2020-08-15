Мар'ян Швед гратиме в оренді за «Мехелен»

Український півзахисник залишив «Селтік» і цей сезон проведе в чемпіонаті Бельгії.

Український вінгер «Селтіка» Мар'ян Швед на правах оренди продовжить кар'єру в бельгійському «Мехелені», повідомляє офіційний сайт «Мехелена».

Угода з 23-річним українцем розраховане на сезон 2020/21 і включає в себе право викупу.

«Мехелен» набрав 4 очки в стартових двох турах чемпіонату Бельгії і поки лідирує в турнірній таблиці. У минулому сезоні команда фінішувала 6-ю і залишилася без єврокубків.

Як повідомляв Укрінформ, хавбек перейшов в «Селтік» з «Карпат» у січні 2019 року, але з того часу тільки тричі зіграв за клуб, забивши при цьому один гол. Контракт Шведа з «Селтіком» розрахований до літа 2023 року.

Фото: сайт ФК "Мехелен"