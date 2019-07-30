Швед забив за «Селтік» в дебютному матчі

Українець забив естонському «Нимме Калью».

Український півзахисник «Селтіка» Мар'ян Швед відзначився дебютним голом за шотландський клуб. Про це повідомляє Укрінформ.

У матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського «Нимме Калью» (2:0) Швед вийшов на 70-й хвилині, а на третій компенсованій забив свій перший м’яч за шотландський клуб.

Це перший офіційний матч 22-річного українця в складі «Селтіка».

Нагадаємо, Швед підписав контракт з «Селтіком» на початку нинішнього року, але другу частину сезону-2018/19 провів в «Карпатах» на правах оренди. За його трансфер львів'яни заробили 2 мільйони євро.