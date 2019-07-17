Український футболіст Швед повернувся до загальної групи

Український футболіст Швед повернувся до загальної групи "Селтіка"

Укрінформ
Півзахисник шотландського "Селтіка" та футбольної збірної України Мар'ян Швед відновився після пошкодження паху.

Через травму гравець відстрочив свою дебютну появу в Лізі чемпіонів УЄФА, повідомляє XSport. 

Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів про кадрову ситуацію у таборі чемпіона Шотландії.

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"Голкіперу Джонстону діагностували перенапруження стегна, тому він не зіграє матч-відповідь із "Сараєво". Мар'ян Швед повертається після травми паху. Байо близький до початку тренувань. З Болінголі все добре, він у складі", - зазначив Леннон.

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