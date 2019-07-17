Український футболіст Швед повернувся до загальної групи "Селтіка"
Укрінформ
Півзахисник шотландського "Селтіка" та футбольної збірної України Мар'ян Швед відновився після пошкодження паху.
Через травму гравець відстрочив свою дебютну появу в Лізі чемпіонів УЄФА, повідомляє XSport.
Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів про кадрову ситуацію у таборі чемпіона Шотландії.
"Голкіперу Джонстону діагностували перенапруження стегна, тому він не зіграє матч-відповідь із "Сараєво". Мар'ян Швед повертається після травми паху. Байо близький до початку тренувань. З Болінголі все добре, він у складі", - зазначив Леннон.