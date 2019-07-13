Український футболіст Мар'ян Швед знову пропустив гру

Український футболіст Мар'ян Швед знову пропустив гру "Селтіка"

Укрінформ
Шотландський футбольний клуб "Селтик" атакувального півзахисника збірної України Мар’яна Шведа провів контрольний поєдинок проти французького "Ренна".

На жаль, українець, як і в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Сараєва", участі у грі, що закінчилася внічию - 0:0, не брав, повідомляє прес-служба УАФ.

Раніше наставник "Селтіка" Ніл Леннон повідомив, що у Мар'яна невеличка травма. 

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Наступний поєдинок багаторазові чемніони Шотландії зіграють 17 липня. У матчі-відповіді ЛЧ вони прийматимуть "Сараєво". Перша гра завершилася з рахунком 3:1.

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