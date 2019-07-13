Український футболіст Мар'ян Швед знову пропустив гру "Селтіка"

Шотландський футбольний клуб "Селтик" атакувального півзахисника збірної України Мар’яна Шведа провів контрольний поєдинок проти французького "Ренна".

На жаль, українець, як і в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Сараєва", участі у грі, що закінчилася внічию - 0:0, не брав, повідомляє прес-служба УАФ.

Раніше наставник "Селтіка" Ніл Леннон повідомив, що у Мар'яна невеличка травма.

Наступний поєдинок багаторазові чемніони Шотландії зіграють 17 липня. У матчі-відповіді ЛЧ вони прийматимуть "Сараєво". Перша гра завершилася з рахунком 3:1.