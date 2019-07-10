"Селтік" Мар'яна Шведа зробив крок до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Укрінформ
Шотландська футбольна команда "Селтік" (Глазго), в якій виступає українець Мар'ян Швед, у першому виїзному матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграла боснійський клуб "Сараєво" - 3:1.

Гравець збірної України через невеличке ушкодження під час тренування не зміг взяти участі в поєдинку, повідомляє Zbirna.com.

Голи у складі гостей на власний рахунок записали Майкл Джонстон (35-та хвилина), Одсонн Едуар (51) та Скотт Сінкле (85). У господарів поля відзначився Мірко Оремуш (29).

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Гра у відповідь відбудеться в Глазго 17 липня.

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