"Селтік" Мар'яна Шведа зробив крок до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Шотландська футбольна команда "Селтік" (Глазго), в якій виступає українець Мар'ян Швед, у першому виїзному матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграла боснійський клуб "Сараєво" - 3:1.
Гравець збірної України через невеличке ушкодження під час тренування не зміг взяти участі в поєдинку, повідомляє Zbirna.com.
Голи у складі гостей на власний рахунок записали Майкл Джонстон (35-та хвилина), Одсонн Едуар (51) та Скотт Сінкле (85). У господарів поля відзначився Мірко Оремуш (29).
Гра у відповідь відбудеться в Глазго 17 липня.