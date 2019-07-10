П'ятов розповів, що з Каштру в "Шахтарі" зовсім інша гра, інша розстановка на полі

Воротар донецького футбольного клубу “Шахтар” Андрій П’ятов прокоментував роботу із новим тренером “гірників” Луїшем Каштру.

Андрій П’ятов, зокрема, відзначив, що Луїш Каштру вихований і трохи скромний тренер, а розстановка на полі наразі зовсім інша, і до цього ще потрібно звикнути.

“Він вихований, трохи скромний тренер. Ще дуже багато треба буде пройти. У нас зовсім інша гра, інша розстановка. Ще не всі хлопці зрозуміли правильне позиціонування на полі. Ми працюємо, час ще є”, - цитує П’ятова пресслужба ФК “Шахтар”.

Також досвідчений воротар “Шахтаря” розповів про перехід до клубу, головні трофеї в своєму житті, повернення Срни та багато іншого в інтерв’ю клубній пресі:

Нагадаємо, футболісти донецького клубу “Шахтар” під керівництвом свого нового наставника Луїша Каштру наразі проводять тренувальний збір в Австрії.