Дентіньйо розпочав тренування у загальній групі "Шахтаря"

9 липня в рамках відновлення після контрольних матчів із “Пролетером” (3:0) і “Вольфсбергером" (2:0) футболісти донецького клубу “Шахтар” провели ранкове тренування.

Поле було розділено на чотири локації, де займалися різні групи футболістів: одна грала 3 на 3 на маленькі ворота, друга в такому ж складі, але з голкіперами - на великі, третя грала у тенісбол, а четверта проводила естафету з м'ячами. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Всі вправи були змагальними, що не лише дало підопічним Луїша Каштру фізичне навантаження, але і стало психологічною розрядкою після напруженої роботи на вчорашніх поєдинках.

До тренувань у загальній групі приступив Дентіньйо. Бразилець відновлювався після пошкодження, працював за індивідуальною програмою і ось зараз почав тренуватися разом із командою.

Відеорепортаж про день відновлення:

Увечері “оранжево-чорних” чекає теоретичне заняття з розбором вчорашніх матчів, а на 10 липня заплановано дві тренувальні сесії.