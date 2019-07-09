Футболісти “Шахтаря” відпрацьовують динаміку на зборі в Австрії - Каштру

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру поділився враженнями від контрольних поєдинків, які відбулися 8 липня проти сербського “Пролетера” (3:0) і австрійського "Вольфсбергера" (2:0).

Луїш Каштру після першого матчу, зокрема, зазначив, що футболісти змогли продемонструвати ту динаміку, над якою працюють на зборі.

“Продемонстрували динаміку, над якою працюємо на зборах. Також сьогодні відпрацьовували розіграш втрьох: опорний півзахисник сідає між центральними захисниками, а крайні висуваються вперед. Хлопці показали себе добре, їм вдалося зрозуміти, коли слід розігрувати м'яч втрьох, а коли вчотирьох. Команда чудово проявляє себе у всіх процесах. Ми зараз не женемося за результатом, але задоволені, якщо він на нашу користь”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Нагадаємо, в першому поєдинку дня підопічні Луїша Каштру з рахунком 3:0 перемогли сербський “Пролетер”. Голи були забиті після закінчення години гри. Спочатку після подачі Маркіньоса Сіпріано відзначився Богдан Бутко, потім Алан Патрік замкнув передачу Манора Соломона, а в кінці Віктор Коваленко заробив і реалізував пенальті.

Відео кращих моментів матчу:

Увечері команда провела другий спаринг. Матч "Шахтаря" з австрійським "Вольфсбергером" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Це п'ята перемога “Шахтаря” на літніх зборах. Перший м'яч на 5-й хвилині після комбінації за участю Тайсона і Марлоса забив нападник Жуніор Мораес, а на 36-й хвилині Тете відзначився точним ударом в ближній кут після ще однієї передачі Марлоса.

"Охарактеризувати поєдинок можу так: ми просто грали, але не грали добре. Були не на належному рівні. Так, мали кілька моментів і змогли забити голи, проте не провели якісний матч", - зазначив Каштру.

Відео кращих моментів матчу:

Наступний контрольний поєдинок команда проведе 11 липня з чемпіоном Кіпру АПОЕЛом.