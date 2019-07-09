Футболісти “Шахтаря” відпрацьовують динаміку на зборі в Австрії - Каштру
Луїш Каштру після першого матчу, зокрема, зазначив, що футболісти змогли продемонструвати ту динаміку, над якою працюють на зборі.
“Продемонстрували динаміку, над якою працюємо на зборах. Також сьогодні відпрацьовували розіграш втрьох: опорний півзахисник сідає між центральними захисниками, а крайні висуваються вперед. Хлопці показали себе добре, їм вдалося зрозуміти, коли слід розігрувати м'яч втрьох, а коли вчотирьох. Команда чудово проявляє себе у всіх процесах. Ми зараз не женемося за результатом, але задоволені, якщо він на нашу користь”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.
Нагадаємо, в першому поєдинку дня підопічні Луїша Каштру з рахунком 3:0 перемогли сербський “Пролетер”. Голи були забиті після закінчення години гри. Спочатку після подачі Маркіньоса Сіпріано відзначився Богдан Бутко, потім Алан Патрік замкнув передачу Манора Соломона, а в кінці Віктор Коваленко заробив і реалізував пенальті.
Відео кращих моментів матчу:
Увечері команда провела другий спаринг. Матч "Шахтаря" з австрійським "Вольфсбергером" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Це п'ята перемога “Шахтаря” на літніх зборах. Перший м'яч на 5-й хвилині після комбінації за участю Тайсона і Марлоса забив нападник Жуніор Мораес, а на 36-й хвилині Тете відзначився точним ударом в ближній кут після ще однієї передачі Марлоса.
"Охарактеризувати поєдинок можу так: ми просто грали, але не грали добре. Були не на належному рівні. Так, мали кілька моментів і змогли забити голи, проте не провели якісний матч", - зазначив Каштру.
Відео кращих моментів матчу:
Наступний контрольний поєдинок команда проведе 11 липня з чемпіоном Кіпру АПОЕЛом.