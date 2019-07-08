"Шахтар" обіграв "Вольфсбергер" на зборах в Австрії
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" провели черговий контрольний поєдинок на тренувальному зборі в Австрії.
Матч "Шахтаря" з австрійським "Вольфсбергером" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників", повідомляє Укрінформ.
Перший м'яч на 5-й хвилині після комбінації за участю Тайсона і Марлоса забив нападник Жуніор Мораес, а на 36-й Тете відзначився точним ударом в ближній кут після ще однієї передачі Марлоса.
Наступний матч "Шахтар" проведе 11 липня проти кіпрського клубу АПОЕЛ.