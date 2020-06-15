Ребров зацікавлений в переході Шведа до "Ференцвароша" - ЗМІ

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров хоче бачити у своїй команді українського хавбека шотландського "Селтіка" Мар'яна Шведа.

Однак такий трансфер може відбутися лише за умови, що український тренер залишиться в угорському футбольному клубі, повідомили під час шоу "ТаТоТаке" у YouTube.

Крім того, відносно Шведа є конкретні пропозиції з вищих футбольних дивізіонів Бельгії та Німеччини. Бельгійський варіант вважається найбільш вірогідним, але питання переходу найближчим часом не вирішиться, оскільки не у всіх країнах завершилися чемпіонати.

Сам футболіст давно перебуває у Львові і тренується індивідуально.

Фото: The Sun Glasgow.