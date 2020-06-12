Швед не планує повертатися до "Карпат"

Український футболіст шотландського "Селтіка" Мар'ян Швед не планує повертатися в Україну, навіть попри інтерес до нього з боку рідних "Карпат".

Хавбек планує пробитися до основи "Селтіка", однак якщо тренерський штаб клубу вважатиме, що Швед команді не потрібен, Мар'ян готовий розглянути інші варіанти, повідомляє Sport.ua.

Нині інтерес до гравця виявляють клуби з Німеччини та Бельгії, однак спілкування йде на рівні консультацій і казати про щось більш конкретне передчасно.

Поточна трансферна ціна Шведа, згідно даних Transfermarkt, - 1,2 мільйона євро. У сезоні-2019/2020 українець провів лише 3 офіційні матчі за "Селтік", забивши 1 м'яч.

Фото: The Sun Glasgow.