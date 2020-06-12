Скрипник: Нічого надприродного до матчу з "Динамо" не готуємо

Головний тренер футболістів "Зорі" Віктор Скрипник поділився думкою про майбутній матч його команди проти київського "Динамо" у 26-у турі чемпіонату України.

Наставник луганського клубу зазначив, що команда готується до цієї важливої ​​гри у звичайному режимі, повідомляє FootBoom.

"Готуємося до майбутньої гриув звичайному режимі, як раніше до "Колоса" або "Шахтарч". Нічого надприродного не робимо, велосипед не винаходимо. У першу чергу звертаємо увагу на на себе, на свою гру. А розбір суперника - це частина нашої підготовки до будь-якого матчу", - сказав Скрипник.

Поєдинок "Зоря" - "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Початок матчу - о 17.00.

Становище команд першої шістки УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: uk.wikipedia.org.