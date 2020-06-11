ФК "Зоря" успішно пройшов тестування на коронавірус

Клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) отримав результати тестування на коронавірус, яке команда пройшла 9 червня.

Усі результати тестів є негативними, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

"Футболісти продовжують готуватися на навчально-тренувальній базі до майбутнього матчу з київським "Динамо", - йдеться також в повідомленні.

Гра "Зоря" - "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Початок поєдинку - о 17.00.

Становище команд першої шістки УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: zarya-lugansk.com.