Микита Шевченко не допоможе "Зорі" до кінця сезону

Голкіпер луганського футбольного клубу "Зоря" Микита Шевченко вибув до кінця сезону через травму ахілла.

Про це повідомляє сайт ТК "Футбол".

Воротар отримав травму у січні на тренувальному зборі команди в Туреччині, після чого його прооперували.

Шевченко приєднався до луганчан влітку минулого року і нинішнього сезону зіграв у 22-х матчах у всіх турнірах.

Колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов заявляв, що "Зоря" планувала продати Шевченка взимку, але угоду не змогли провести через травму.

Наступний матч чемпіонату України луганчани проведуть проти київського "Динамо". Гра відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Початок поєдинку - о 17.00.

Становище команд першої шістки УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: Footboom.