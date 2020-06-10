Футболісти "Динамо" Вербич і Пиварич готуються до матчу із "Зорею"

Травмовані футболіси київського "Динамо" захисник Йосип Пиварич та хавбек Беньямін Вербич тренуються у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Хорват Пиварич мав проблеми з литковим м'язом, а словенець Вербич повністю одужав після отруєння. Не тренується у загальній групі "Динамо" лише центральний захисник Микита Бурда.

Нагадаємо, матч "Зоря" - "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Уболівальники зможуть подивитися його у прямому ефірі на телеканалі "2+2". Початок поєдинку - о 17.00.

Становище команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.