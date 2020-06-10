Циганков повернувся до загальної групи київського

Циганков повернувся до загальної групи київського "Динамо"

Укрінформ
Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков після травми приступив до роботи у загальній групі столичного футбольного клубу.

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", Циганков відновився після пошкодження передньої поверхні стегна.

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Тепер віцекапітан динамівців разом з командою готується до календарного матчу чемпіонату України проти луганської "Зорі", який відбудеться в суботу, 13 червня, на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Фото: dynamo.kiev.ua.

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