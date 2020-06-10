Призначено головного арбітра матчу "Зоря" - "Динамо"

Центральний поєдинок 26-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) між футболістами луганської "Зорі" і київського "Динамо" обслуговуватиме арбітр ФІФА Микола Балакін з Київщини.

Асистентами Балакіна на лінії призначені Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Семен Шлончак (Черкаси). Четвертий арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр VAR - Сергій Бойко (Київська область), повідомляє Укрінформ.

Матч "Зоря" - "Динамо" відбудеться в суботу, 13 червня, на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Початок о 17.00.

Нагадаємо, "Зоря" займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок (по 49) з "Динамо". Лідирує донецький "Шахтар", в активі якого 65 очок.

Фото: Укрінформ.