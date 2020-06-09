«Карпати» планують повернутися до матчів УПЛ 20 червня

Львівський клуб має намір зіграти з головним конкурентом у боротьбі за виживання – «Олімпіком».

«Карпати» мають намір провести матч з «Олімпіком» в 27-му турі УПЛ в призначений термін - 20 червня, повідомляє footboom.com.

Через спалах коронавірусу в клубі «Карпати» не змогли зіграти з «Маріуполем» і «Ворсклою» з моменту відновлення чемпіонату, також не відбудеться їх матч з «Дніпром-1» в рамках 26-го туру.

Через два тижні карантину «Карпати» пройдуть повторне тестування - безкоштовно, оскільки витрати візьме на себе одна з львівських клінік.

Всього в клубі на COVID-19 хворіють 13 футболістів. У одних футболістів хвороба проходить без симптомів, у інших виявляються симптоми у вигляді підвищеної температури і втрати нюху.

Нагадаємо, «Карпати» залишаються головними аутсайдерами УПЛ: від «Олімпіка», що зіграв на два матчі більше, вони відстають на шість очок.

Фото: сайт ФК "Карпати"