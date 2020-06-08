Півзахисника «Селтіка» Шведа готові взяти в оренду «Карпати» і «Олександрія»

Раніше Швед казав, що в Україні готовий грати лише за рідний клуб – «Карпати».

Півзахисник «Селтіка» Мар'ян Швед потрапив в сферу інтересів «Карпат» і «Олександрії», повідомляє The Scottish Sun.

Клуби хочуть орендувати 22-річного українця. Раніше Швед казав, що в Україні готовий грати лише за рідний клуб – «Карпати».

В цьому сезоні Швед виходив на поле лише в трьох матчах «Селтіка», в його активі один гол. Рішення про можливий трансфер прийматиме головний тренер шотландського клубу Ніл Леннон, який має претензії до адаптації Шведа в команді.

Українець перейшов в «Селтік» з «Карпат» на початку 2019 року, на його трансфері львів'яни заробили 2 мільйони євро.

Фото: The Scottish Sun