Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково. Перший - "Селтік"

У Шотландії прийняли рішення про дострокове завершення через пандемію коронавірусу чемпіонату країни з футболу.

Чемпіоном національної першості оголосили "Селтік" із Глазго, який лідирував у турнірній таблиці з відривом у 13 очок, повідомляє офіційний сайт Шотландської професіональної футбольної ліги (SPFL). Друге місце посів "Рейнджерс". Елітний дивізіон залишив "Гартс", його місце займе "Данді Юнайтед". "Селтік" виграв чемпіонат Шотландії удев'яте поспіль. Загалом команда вигравала "золото" національної першості аж 51 разів. Читайте також: Пеле привітав німецьку Бундеслігу з відновленням футбольного сезону Додамо, що у складі "Селтіка" виступає український хавбек Мар'ян Швед. На фото spfl.co.uk: стадіон "Гемпден-Парк" у Глазго.