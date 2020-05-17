Пеле привітав німецьку Бундеслігу з відновленням футбольного сезону

Триразовий чемпіон світу з футболу у складі збірної Бразилії Пеле привітав чемпіонат Німеччини з відновленням сезону.

На сторінці в Instagram колишній футболіст опублікував спільне фото з німцем Францем Беккенбауером.

"Коли ми з моїм другом Францем разом грали в Нью-Йорку, ми й уявити не могли світ без футболу. Вітаю Бундеслігу з поверненням, давайте продовжимо виконувати нашу роботу, щоб гра повернулася в усьому світі", - написав Пеле.

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Чемпіонат Німеччини було припинено через пандемію коронавірусу. Напередодні після двомісячної перерви відбулися перші матчі 26-го туру.

Фото: fifa.com.