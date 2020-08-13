Лавриненко став кращим тренером Першої ліги за версією клубів

Лавриненко став кращим тренером Першої ліги за версією клубів

Укрінформ
Завершилося голосування серед клубів Професіональної футбольної ліги України за кращого тренера за підсумками сезону Першої ліги сезону-2019/2020.

Переміг наставник команди "Інгулець" (Петрове) Сергій Лавриненко, повідомляє пресслужба ПФЛ. 

45-річний фахівець набрав у голосуванні 26 очок.

Головний тренер клубів "Оболонь-Бровар" (Київ) та "Чорноморець" (Одеса) Сергій Ковалець став другим (13 очок), а наставники "Агробізнесу" (Волочиськ) і "Миная" Олександр Чижевський та Василь Кобін відповідно розділили третє місце (по 9 очок).

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Заключний тур Першої ліги пройде у четвер, 13 серпня.

Фото: ingulec.com.

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