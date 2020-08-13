Лавриненко став кращим тренером Першої ліги за версією клубів

Завершилося голосування серед клубів Професіональної футбольної ліги України за кращого тренера за підсумками сезону Першої ліги сезону-2019/2020.

Переміг наставник команди "Інгулець" (Петрове) Сергій Лавриненко, повідомляє пресслужба ПФЛ.

45-річний фахівець набрав у голосуванні 26 очок.

Головний тренер клубів "Оболонь-Бровар" (Київ) та "Чорноморець" (Одеса) Сергій Ковалець став другим (13 очок), а наставники "Агробізнесу" (Волочиськ) і "Миная" Олександр Чижевський та Василь Кобін відповідно розділили третє місце (по 9 очок).

Заключний тур Першої ліги пройде у четвер, 13 серпня.

Фото: ingulec.com.