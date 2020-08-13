Футбольний клуб "Динамо" передав допомогу пораненим воїнам АТО/ООС

У четвер, 13 серпня, представники київського футбольного клубу "Динамо" традиційно відвідали Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь".

Динамівці передали допомогу воїнам АТО/ООС, які проходять реабілітацію в цьому лікувальному закладі, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Делегацію "Динамо" очолив легендарний півзахисник команди 60-70-х років Володимир Мунтян, привезли для наших захисників найнеобхідніші речі, запит на які отримали через волонтерів. Від імені президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса, команди "біло-синіх" і всієї динамівської сім'ї українським воїнам були висловлені слова вдячності за їхній відважний подвиг і побажання якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.

Володимир Мунтян пообіцяв організувати матч між ветеранами "Динамо" та військовими, коли це стане можливим після успішної реабілітації воїнів і ослаблення умов карантину. Адже таке дозвілля завжди дарує нашим захисникам радісні емоції і моральний підйом.

"Ці хлопці перебували в таких ситуаціях, де далеко не кожен зміг би проявити власні сили. Кожен з нас несе відповідальність за те, що відбувається в країні. Тому наша присутність тут свідчить про те, що ми разом з українськими військовими. Хотілося б побажати всім здоров'я і якнайшвидшого одужання", - сказав Мунтян.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.