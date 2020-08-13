Олександр Головко тренуватиме ФК "Кремінь"

З нового сезону головним тренером команди Першої ліги українського футболу "Кремінь" (Кременчук) стане ексзахисник київського "Динамо" і сімферопольської "Таврії" Олександр Головко.

Про це повідомляє 13 серпня Footballua.tv, передає Укрінформ.

Контракт підписаний на два роки.

Головко повертається до тренерської роботи через дворічної перерви. До цього він працював зі збірними України різних вікових груп (від U16 до U21). Останнім часом ексзахисник був експертом телеканалів "Футбол 1/2/3".

"Кремінь" за тур до завершення чемпіонату Першої ліги посідає 13-те місце (загалом - 16 клубів). У заключному турі команда зіграє сьогодні в Харкові з "Металістом 1925".

Фото: footballua.tv.