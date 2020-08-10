Цуренко на двох тайбрейках виграла фінал відбору турніру WTA у Празі

Українська тенісистка Леся Цуренко (№ 139 світового рейтингу) виграла у понеділок фінальний матч кваліфікації турніру WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Як передає Укрінформ, українка на двох тайбрейках перемогла Магдалену Фрех з Польщі (174) - 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Гра тривала 2 години 34 хвилини.

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Таким чином, в основній сітці змагань Цуренко приєдналася до інших українських учасниць - Даяни Ястремської та Марти Костюк.

Фото: j48tennis.net.