Українка Костюк вийшла до основної сітки турніру WTA у Празі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк (№141 світового рейтингу) виграла 10 серпня фінал кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.
18-річна киянка розгромила 25-річну Сторм Сандерс з Австралії (275) - 6:0, 6:0, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 51 хвилину.
У попередньому поєдинку українка перемогла Терезу Мартінцову (133) з Чехії - 6:1, 2:6, 6:2.
Фото: j48tennis.net.