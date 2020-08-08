На турнірі у Празі Ястремська отримала 4 номер посіву в основній сітці
Укрінформ
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська отримала 4-й номер посіву на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.
У першому колі основної сітки 20-річна одеситка, яка посідає 25-е місце світового рейтингу, зіграє проти румунки Ірини-Камелії Бегу (81), повідомляє BTU.
У п'ятницю Даяна у драматичному поєдинку поступилася італійці Камилі Джорджі у чвертьфіналі змагань у Палермо (Італія).
Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня виграли свої перші матчі кваліфікації Prague Open українки Леся Цуренко та Марта Костюк.
Фото: j48tennis.net.