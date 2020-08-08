Костюк перемогла у стартовому матчі відбору на турнірі WTA у Празі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк (№141 WTA) вийшла в суботу до наступного раунду кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.
Як повідомляє Укрінформ, у стартовому поєдинку 18-річна кіевлянка обіграла 26-річну Анну-Лену Фрідзам (Німеччина, 106) - 6:2, 6:4.
Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини.
9 серпня Костюк зустрінеться з Терезою Мартінцовою (133) з Чехії.
Фото: j48tennis.net.