Цуренко виграла перший матч кваліфікації турніру WTA у Празі

Цуренко виграла перший матч кваліфікації турніру WTA у Празі

Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Як передає Укрінформ, в своєму стартовому матчі киянка обіграла французьку тенісистку Осеан Доден, посіяну під 4-м номером - 6:3, 6:2.

Суперниці провели на корті 1 годину 10 хвилин.

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Наступною опоненткою Цуренко буде чеська тенісистка Барбора Палічова.

Фото: Prague Open.

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