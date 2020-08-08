Цуренко виграла перший матч кваліфікації турніру WTA у Празі
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.
Як передає Укрінформ, в своєму стартовому матчі киянка обіграла французьку тенісистку Осеан Доден, посіяну під 4-м номером - 6:3, 6:2.
Суперниці провели на корті 1 годину 10 хвилин.
Наступною опоненткою Цуренко буде чеська тенісистка Барбора Палічова.
Фото: Prague Open.