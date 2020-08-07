Світоліна відмовилася від виступу на US Open-2020

Перша "ракетка" України і №5 рейтингу WTA Еліна Світоліна нинішнього року не зіграє на Відкритому чемпіонаті США.

Про своє рішення тенісистка повідомила у п'ятницю на своїй сторінці в Instagram.

"З огляду на всі обставини я прийняла рішення не грати на US Open. Хочу подякувати Федерації тенісу США (USTA), організаторам та WTA за те, що вони дають гравцям шанс зіграти, а уболівальникам спостерігати за цим вражаючим турніром. Розумію і поважаю усі зусилля, які вони доклали, аби провести змагання в безпечній обстановці. Однак я не відчуваю, що поїздка до США не буде для мене настільки комфортною, щоб не піддавати свою команду і себе великому ризику. Зичу всім удачі. До наступного року, US Open!" - написала Світоліна.

Читайте також: Світоліна в останній момент вирішила зіграти на US Open

Відкритий чемпіонат США-2020 у Нью-Йорку стартує 31 серпня. Минулого сезону Світоліна була півфіналісткою цього турніру, і згідно з новим форматом рейтингу WTA, цих очок не втратить.

Фото: j48tennis.net.