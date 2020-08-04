Світоліна в останній момент вирішила зіграти на US Open

Відкритий чемпіонат США (US Open) стартує 31 серпня.

Еліна Світоліна в останній момент подала заявку на участь на турнірі серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (US Open), повідомляє btu.org.ua.

В середині липня перша ракетка України заявляла, що не планує грати в Нью-Йорку і збирається відновити сезон турніром в Мадриді.

Крім Світоліної, в заявці Відкритого чемпіонату США з'явилася діюча чемпіонка турніру Бьянка Андреєску і друга ракетка світу Сімона Халеп.

Раніше через страх заразитися коронавірусом від участі в турнірі відмовилася лідер світового рейтингу WTA Ешлі Барті.

Як повідомляв Укрінформ, Відкритий чемпіонат США (US Open) стартує 31 серпня. Один з чотирьох турнірів Великого шолома пройде без глядачів на трибунах через пандемію COVID-19.