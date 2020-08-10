У футболіста "Зорі" виявили коронавірус

У півзахисника ФК "Зоря" Дмитра Іванісеня діагностували коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу, передає Укрінформ.

"Шостого серпня нездужання відчув півзахисник Дмитро Іванісеня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За результатами тесту у гравця було діагностовано коронавірус. Наразі Дмитро Іванісеня перебуває на двотижневій самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

За інформацією футбольного клубу, футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Він перебуває під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест.

Керівництво "Зорі" призупинило тренувальний процес і на 8 і 9 серпня і відправило команду на самоізоляцію. Крім того, вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування. Увечері 9 серпня були отримані результати. Всі вони негативні.

Від сьогодні команда продовжила тренувальний процес.

У вівторок, 11 серпня, о 17.00 на стадіоні "Торпедо" відбудеться запланований матч із "Дніпром-1".

Фото: footballua.tv