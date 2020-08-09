«Рома» хоче звільнити колишнього тренера «Шахтаря» - ЗМІ

«Рома» хоче звільнити колишнього тренера «Шахтаря» - ЗМІ

Укрінформ
Паулу Фонсека опинився на межі звільнення, на його місце запрошують Маурісіо Почеттіно.

Клуб італійської Серії А «Рома» розглядає варіант зі звільненням Паулу Фонсека з посади головного тренера. На його місце планують запросити Маурісіо Почеттіно, повідомляє AS.

Керівництво «Роми» почало підшукувати заміну португальцю після вильоту команди з Ліги Європи. У той же час італійські джерела повідомляють, що клубні боси продовжують довіряти Фонсеці.

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Фонсека очолив «Рому» в червні минулого року, у нього ще один рік за контрактом. Колишній тренер «Шахтаря» в дебютному сезоні посів з римською командою  5-е місце в Серії А і вилетів в 1/8 фіналу Ліги Європи, програвши «Севільї» (0:2).

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