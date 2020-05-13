Нападник «Шахтаря» Мораес може перейти в «Рому»

Головний тренер римського клубу Паулу Фонсека знову зацікавлений у підписанні форварда збірної України.

Клуб італійської Серії А «Рома» знову виказує інтерес до нападника «Шахтаря» Жуніора Мораеса, повідомляє romapress.net.

Римський клуб вже почав переговори з представниками форварда про можливий трансфер. У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Мораес грав під керівництвом Фонсеки в «Шахтарі».

Контракт Мораеса з «Шахтарем» закінчується в 2021 році. У нинішньому сезоні 33-річний нападник зіграв 31 матч за «гірників» у всіх турнірах. В його активі 20 голів і 9 результативних передач. Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.

Нагадаємо, що в січні в підписанні Мораеса були зацікавлені «Рома» і «Болонья». Сам нападник заявляв, що в майбутньому хоче повернутися в бразильський «Сантос».

Фото: Укрінформ