Ястремська програла Джорджі і вибула з турніру в Палермо

Українська тенісистка не реалізувала два матчболи в другому сеті.

Даяна Ястремська залишає турнір WTA в Палермо за підсумками чвертьфіналу. Друга ракетка України програла італійці Камилі Джорджі 6:4, 6:7, 3:6, повідомляє Укрінформ.

За матч Даяна, яка була в Палермо сіяна під 7-м номером, подала 8 ейсів, зробила 16 подвійних помилок і реалізувала 4 брейки. У другій партії Ястремська могла вигравати матч, але не реалізувала 2 матчболи і дозволила суперниці перевести гру на тай-брейк.

У півфіналі Джорджі зіграє з Фіоною Ферро. В іншому півфіналі перша сіяна Петра Мартич зустрінеться з Аннет Контавейт.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі другого кола турніру в Палермо українка Даяна Ястремська обіграла Осеан Доден з Франції 6:2, 6:4.

Фото: Getty Images