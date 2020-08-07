Ястремська: Щаслива вийти до чвертьфіналу після паузи у тенісному турі

Друга ракетка "України" та №25 світового рейтингу Даяна Ястремська прокоментувала свою перемогу над француженкою Осеан Доден (№116) у другому раунді турніру WTA International Palermo Ladies Open в Палермо (Італія).

20-річна одеситка зазначила, що вона дуже щаслива досягти чвертьфінальної стадії після такої довгої перерви у тенісному турі, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Я дуже щаслива вийти до чвертьфіналу після такої довгої перерви у тенісному турі. Це був хороший матч. Я відчувала втому, тому намагалася грати максимально агресивно, аби швидше завершити поєдинок. Сьогодні я пробувала різні удари: і різані, й укорочені, але саме плоскі удри були найбільш ефективними", - сказала українська тенісистка.

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Даяна також зазначила, що їй буде цікаво зіграти з її наступною суперницею 28-річною італійкою Камілою Джорджі (89).

"З моїм стилем буде цікаво грати із Джорджі, яка також надає перевагу плоским ударам. Важко сказати, яким буде ключ до моєї перемоги над Камілою. Внесу зміни у свою гру, додам варіативності", - заявила Ястремська.

Фото: j48tennis.net.