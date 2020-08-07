Ястремська обіграла Доден і вийшла у чвертьфінал турніру в Палермо

Наступна суперниця другої ракетки України – італійка Каміла Джорджі.

Друга ракетка України Даяна Ястремська продовжує боротьбу на турнірі в Палермо. У матчі другого кола українка обіграла Осеан Доден з Франції – 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.

В матчі з 116-ю ракеткою світу Ястремська, яка посіяна на змаганнях під сьомим номером, не мала жодних проблем в першій партії – 6:2. В другому сеті Доден вже впевнено грала на своїй подачі, а вирішальним став брейк Даяни в 10-у геймі – 6:4.

У наступному колі Ястремська зіграє проти італійки Каміли Джорджі.

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Як повідомляв Укрінформ, у першому колі турніру в Палермо Ястремська перемогла Сару Соррібес Тормо (Іспанія) - 6:3, 6:4.

Фото: Jimmie48 Photography